Эротические рассказы

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  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок2261 просмотр

На сайт "Эротические рассказы" нужны интересные эротические истории (рерайт/копирайт/перевод). Уникальность текста не менее 95%. Интересна цена до 0.7$/1000зн. После принятия и одобрения первой статьи - дальнейшие более крупные заказы.

14 лет назад
Alek001
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранные исполнители

Maslinka1983
Мария 
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$1
2 дня
natureliya
Наталья 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Наталья хорошо справилась с заданием.
всё отлично
Ulka2324
Юлия 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Юлия отличный копирайтер, пишет грамотно, интересно и на любую заданную тему).. Рекомендую.
Спасибо за работу! Всегда готова к сотрудничеству.
cherry19
Ольга 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
$3
1 день
ewangelina
Ева 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня

Заявки фрилансеров

Maslinka1983
Мария 
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
natureliya
Наталья 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
Ulka2324
Юлия 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
cherry19
Ольга 
44 года
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
14 лет назад
ewangelina
Ева 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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