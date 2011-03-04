Рерайт/Корректировка новостных статей для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок685 просмотров

На постоянной основе (2-3 раза в неделю) требуется рерайт/корректировка новостных обзоров для размещения на сайте.

Корректировка необходима значительная для того, чтобы поисковики определяли статью как уникальную + необходимо учитывать в статьях ключевые слова, список которых будет предоставлен исполнителю (список будет общим для всех статей возможно изредка дополняющийся, в одной статье могут быть учитаны только 1 ключевое слово в зависимости от тематики).

Размер текстов 1000 - 1500 знаков без пробелов. Необходим ответсвенный исполнитель, который имеет возможность оперативно отзываться на задания и быстро их выполнять (в течение суток).

В перспективе редакторская работа с сайтом.

Оплата 1 раз в 2 недели по факту выполненого.

Ваши финансовые предложения просьба публиковать в заявках, вопросы в личку.

Наличие портфолио обязательно.

Оплата ЯДом или WM, удобней ЯД

14 лет назад
geomanager
Андрей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Очень довольны сотрудничеством, которое до сих пор продолжается и, надеемся, что это надолго) Отличная работа!
Работодатель, с которым сотрудничать - одно удовольствие. Четкое ТЗ, постоянная связь, своевременная оплата - профессиональный подход к работе. Рекомендую, как заказчика, который не бросает слов на ветер.

Заявки фрилансеров

Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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