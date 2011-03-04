Рерайт/Корректировка новостных статей для сайта

На постоянной основе (2-3 раза в неделю) требуется рерайт/корректировка новостных обзоров для размещения на сайте.

Корректировка необходима значительная для того, чтобы поисковики определяли статью как уникальную + необходимо учитывать в статьях ключевые слова, список которых будет предоставлен исполнителю (список будет общим для всех статей возможно изредка дополняющийся, в одной статье могут быть учитаны только 1 ключевое слово в зависимости от тематики).

Размер текстов 1000 - 1500 знаков без пробелов. Необходим ответсвенный исполнитель, который имеет возможность оперативно отзываться на задания и быстро их выполнять (в течение суток).

В перспективе редакторская работа с сайтом.

Оплата 1 раз в 2 недели по факту выполненого.

Ваши финансовые предложения просьба публиковать в заявках, вопросы в личку.

Наличие портфолио обязательно.

Оплата ЯДом или WM, удобней ЯД