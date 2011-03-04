Нужны 20 статей по теме художественная ковка 1500-2500 символов, в среднем 2000 символов. Уникальность 98-100% по etxt antiplagiat. 40$. Ключи скину в личку.
Рерайт/Корректировка новостных статей для сайта
На постоянной основе (2-3 раза в неделю) требуется рерайт/корректировка новостных обзоров для размещения на сайте.
Корректировка необходима значительная для того, чтобы поисковики определяли статью как уникальную + необходимо учитывать в статьях ключевые слова, список которых будет предоставлен исполнителю (список будет общим для всех статей возможно изредка дополняющийся, в одной статье могут быть учитаны только 1 ключевое слово в зависимости от тематики).
Размер текстов 1000 - 1500 знаков без пробелов. Необходим ответсвенный исполнитель, который имеет возможность оперативно отзываться на задания и быстро их выполнять (в течение суток).
В перспективе редакторская работа с сайтом.
Оплата 1 раз в 2 недели по факту выполненого.
Ваши финансовые предложения просьба публиковать в заявках, вопросы в личку.
Наличие портфолио обязательно.
Оплата ЯДом или WM, удобней ЯД
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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