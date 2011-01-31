Задание по рерайту для Косты Франич. Нужно рерайтить 1 документ 4000 знаков.
304 текста для строительно-ремонтной компании.
Компания "Проект Сервис" открывает сайт строительно-монтажной направленности.
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Задача: написание текстов с нуля, рерайтинг, оптимизация для поисковиков,
консультации наших сотрудников по поводу оформления текста.
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Ищем: человека или команду, способных написать сложный текст так, чтобы он:
— читался на одном дыхании
— не ускользал от восприятия в процессе прочтения
— был "легким" и понятным даже для поколения 60-х
— давал понять, что строительство и ремонт — это трудно, но мы справимся
— чтобы даже ребенок мог понять каждую страницу сайта
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Обязательные требования к вам:
— врожденная грамотность и культура речи.
— умение хвастаться и возможность делом доказать, что хвастовство было ненапрасным.
— редкостный дар понимания заказчика как человека, как специалиста и как бизнесмена.
— талант словом заставить мурашки бегать по спине вдоль, поперек и по диагонали в зависимости от коэффициента сопротивления теплопередаче и требований заказчика.
— способность понимать свою неидеальность и не быть бараном, доказывая безупречность выполненной работы в случае ее неидеальности.
— понимание широты русского языка и безошибочное оперирование строительными терминами.
— возможность давать советы и обосновывать свое мнение.
— бережное отношение к языку и типографике.
— помнить, что в русском языке нет (совсем нет) скобок в текстах (это же не математика) и не забывать об этом.
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Всего на данный момент необходимо около 330 уникальных текстов.
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upd: спасибо, команда исполнителей набрана.
Заявки фрилансеров
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