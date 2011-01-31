304 текста для строительно-ремонтной компании.

Компания "Проект Сервис" открывает сайт строительно-монтажной направленности.

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Задача: написание текстов с нуля, рерайтинг, оптимизация для поисковиков,

консультации наших сотрудников по поводу оформления текста.

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Ищем: человека или команду, способных написать сложный текст так, чтобы он:

— читался на одном дыхании

— не ускользал от восприятия в процессе прочтения

— был "легким" и понятным даже для поколения 60-х

— давал понять, что строительство и ремонт — это трудно, но мы справимся

— чтобы даже ребенок мог понять каждую страницу сайта

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Обязательные требования к вам:

— врожденная грамотность и культура речи.

— умение хвастаться и возможность делом доказать, что хвастовство было ненапрасным.

— редкостный дар понимания заказчика как человека, как специалиста и как бизнесмена.

— талант словом заставить мурашки бегать по спине вдоль, поперек и по диагонали в зависимости от коэффициента сопротивления теплопередаче и требований заказчика.

— способность понимать свою неидеальность и не быть бараном, доказывая безупречность выполненной работы в случае ее неидеальности.

— понимание широты русского языка и безошибочное оперирование строительными терминами.

— возможность давать советы и обосновывать свое мнение.

— бережное отношение к языку и типографике.

— помнить, что в русском языке нет (совсем нет) скобок в текстах (это же не математика) и не забывать об этом.

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Всего на данный момент необходимо около 330 уникальных текстов.

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upd: спасибо, команда исполнителей набрана.