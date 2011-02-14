Приватный проект для Марины Хоруженко

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка142 просмотра

Создание текстов для нескольких десятков сайтов СЕО сети игровой тематики.

Объем проекта - 1 000 000 символов без пробелов.

Множественные требования к структуре сайтов.

Более 100 ВЧ, СЧ и НЧ ключевых слов.

Срок 1 неделя.

14 лет назад
lazarev911
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад
$1000
7 дней
Спасибо за хорошее выполнение столь сложной и объемной работы.
Второй раз работаю с Андреем - одно удовольствие! Четкое ТЗ, грамотные консультации, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
14 лет назад

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