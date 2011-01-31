Приватный проект для Дяченко Алины

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка154 просмотра

Тема - нарды.

14 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
17 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$250
3 дня
Превосходная работа! Алина адекватный, умный человек. Ответственное отношение к работе, грамотность, дружелюбие - только лучшие рекомендации!
Работать с Мариной одно удовольствие. Задачи ставятся четко, если возникают вопросы - ответ всегда ясен. Работа строго по ТЗ, без капризов и "я не знаю, думайте сами". Оплата своевременная, без задержек и отсрочек. И что самое замечательное: Марина ценит труд. Спасибо огромное.

Заявки фрилансеров

Diatchenko_Alice
Алина 
41 год
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад

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