Приватный проект для Дяченко Алины

Работать с Мариной одно удовольствие. Задачи ставятся четко, если возникают вопросы - ответ всегда ясен. Работа строго по ТЗ, без капризов и "я не знаю, думайте сами". Оплата своевременная, без задержек и отсрочек. И что самое замечательное: Марина ценит труд. Спасибо огромное.