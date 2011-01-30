Научная статья

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Закрыт5 заявок221 просмотр

Оценка деятельности крупнейших мировых экспортеров медицинского оборудования

Объем до 5 стр.

Провести анализ мировых экспортеров медицинского оборудования

Свежие данные, статистика, необходимы цифры! Обязательно ссылки и антиплагиат.

Срок до 6 февраля.

14 лет назад
rvjulia
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Joie
53 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

Joie
53 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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