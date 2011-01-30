Требуется найти как минимум по источнику(как максимум по три) где публикуются(ресурсы должны быть информационные, не форумы): новости железа серверного новости серверпного ПО (апач пхп и тд) новости ОС линукс новости ...
Научная статья
Оценка деятельности крупнейших мировых экспортеров медицинского оборудования
Объем до 5 стр.
Провести анализ мировых экспортеров медицинского оборудования
Свежие данные, статистика, необходимы цифры! Обязательно ссылки и антиплагиат.
Срок до 6 февраля.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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