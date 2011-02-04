Рерайт описаний сериалов

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Завершен49 заявок752 просмотра

Требуется рерайт посерийного описания сериалов. В среднем описание каждой серии около 500 знаков, работа оплачивается не за каждое описание, а общий объем знаков.

Оставляйте заявки только те у кого есть возможность длительного сотрудничества с небольшими перерывами, так как сериалов много и не хотелось бы по каждому состовлять отдельный проект

Оплата до 1$ за 1000 знаков б/п, описания очень простые, так что цена будет очень влиять на выбор исполнителя.

14 лет назад
verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

AnnaVend
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
20 дней
Рекомендую Анну как ответственного и грамотного рерайтера, работа выполнена в полном объеме и с учетом всех требований.
Сотрудничеством с Александром очень довольная. Заказчик ставит четкие задания и вовремя оплачивает работу и всегда на связи. Кроме этого, очень приятный в общении человек. Всем рекомендую!
kravtsovaV
Виктория 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
64 отзыва(-1)
14 лет назад
$100
10 дней
Виктория отличный рерайтер, такой скорости работы при таком отличном качестве еще не встречал. Надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество.
Весьма довольна сотрудничеством! Секрет успеха - в интересной тематике работы, которая доставляет удовольствие. Корректное общение, постоянная связь, конкретные задания и моментальная оплата характеризуют заказчика с наилучшей стороны. Рекомендую к сотрудничеству!
natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Задание выполнено качественно и точно в назначенные сроки. Отличный ответственный исполнитель. Рекомендую.
От сотрудничества с Александром остались только положительные впечатления: четкое ТЗ, своевременная оплата, приятный в общении молодой человек. Спасибо за интересное задание. Удачных Вам проектов!
SergioClemane
Ан Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$40
7 дней
Сергей отлично справился с работой, даже поиск дополнительно материала взял на себя, что проектом не предполагалось, за что большое спасибо. Рекомендую как ответственного и граммотного исполнителя.
Никогда не думал, что рерайтить исходники будет так весело. Александр предоставил мне интереснейшую тему, поэтому время за работой проходило незаметно. Я сразу получил подробное ТЗ и у меня ни разу не возникло вопроса, что делать. Оплата своевременная, без опозданий. Очень ответственный заказчик. С ним можно работать спокойно - главное делайте свою работу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

AnnaVend
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
kravtsovaV
Виктория 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
64 отзыва(-1)
14 лет назад
natainua
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
SergioClemane
Ан Сергей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад