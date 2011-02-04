Рерайт описаний сериалов

Требуется рерайт посерийного описания сериалов. В среднем описание каждой серии около 500 знаков, работа оплачивается не за каждое описание, а общий объем знаков.

Оставляйте заявки только те у кого есть возможность длительного сотрудничества с небольшими перерывами, так как сериалов много и не хотелось бы по каждому состовлять отдельный проект

Оплата до 1$ за 1000 знаков б/п, описания очень простые, так что цена будет очень влиять на выбор исполнителя.