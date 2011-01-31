Закончила Львовский национальный университет им. Ивана Франка по специальности история. Являюсь автором ряда научных публикаций в специализированных изданиях. В 2010 году принимала участие в археологической конференции на международном уровне. Второй год активно занимаюсь рерайтами и копирайтами текстов для интернет сайтов. Также имею опыт в написании студенческих и ученических работ на заказ.
Готова предоставить следующие услуги:
• постинг;
• рерайтинг;
• копирайтинг;
Заказчикам гарантирую ответственный подход к роботе, стопроцентную уникальность текста, качественность и пунктуальность в реализации их проектов.
Владею английским, немецким, польским и русским языками, родным является украинский язык.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Рекомендую Анну как ответственного и грамотного рерайтера, работа выполнена в полном объеме и с учетом всех требований.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Александром очень довольная. Заказчик ставит четкие задания и вовремя оплачивает работу и всегда на связи. Кроме этого, очень приятный в общении человек. Всем рекомендую!
$10
10 баллов
14 лет назад
Анна оперативно собрала всю необходимую для меня информацию, точно следовала инструкциям, во время работы вносила конструктивные предложения. Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Ульяной довольна. Она очень профессионально и ответственно подходит к работе, четко ставит задачу и вовремя оплачивает заказ. Буду рада сотрудничать в дальнейшем. Всем рекомендую!
$10
10 баллов
14 лет назад
Написание статей
Быстро, Качественно, Надежно. Рекомендую
Ответный отзыв
Сотрудничеством довольна. Заказчик ставит четкие задачи, своевременно оплачивает работу и всегда на связи. Кроме того, он с пониманием относится к исполнителям и всегда готов идти на компромисс. Всем рекомендую!
$10
10 баллов
14 лет назад
Рекомендую всем Анну в качестве грамотного и толкового исполнителя работ по копирайтингу и рерайтингу. Аня сама подобрала список тем и сделала очень качественные обзоры. Договорились о постоянном наполнении сайта. Отличная работа!!!
Ответный отзыв
О Юре могу сказать только хорошее. Он всегда вежливо и с пониманием относится к исполнителям, вовремя оплачивает работу. Сотрудничеством очень довольна, будем продолжать. Всем рекомендую.