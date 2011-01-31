AnnaVend

Анна Вендыш AnnaVend

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Закончила Львовский национальный университет им. Ивана Франка по специальности история. Являюсь автором ряда научных публикаций в специализированных изданиях. В 2010 году принимала участие в археологической конференции на международном уровне. Второй год активно занимаюсь рерайтами и копирайтами текстов для интернет сайтов. Также имею опыт в написании студенческих и ученических работ на заказ.

Готова предоставить следующие услуги:

• постинг;

• рерайтинг;

• копирайтинг;

Заказчикам гарантирую ответственный подход к роботе, стопроцентную уникальность текста, качественность и пунктуальность в реализации их проектов.

Владею английским, немецким, польским и русским языками, родным является украинский язык.

Отзывы заказчиков

verefov
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Рерайт описаний сериалов
Рекомендую Анну как ответственного и грамотного рерайтера, работа выполнена в полном объеме и с учетом всех требований.
Сотрудничеством с Александром очень довольная. Заказчик ставит четкие задания и вовремя оплачивает работу и всегда на связи. Кроме этого, очень приятный в общении человек. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Sestra75
Ульяна 
49 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
21 отзыв
$10
10 баллов
14 лет назад
Срочный сбор информации для копирайтера
Анна оперативно собрала всю необходимую для меня информацию, точно следовала инструкциям, во время работы вносила конструктивные предложения. Рекомендую!
Сотрудничеством с Ульяной довольна. Она очень профессионально и ответственно подходит к работе, четко ставит задачу и вовремя оплачивает заказ. Буду рада сотрудничать в дальнейшем. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
adamant-studio
Олег 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Копирайтер
Написание статей
Быстро, Качественно, Надежно. Рекомендую
Сотрудничеством довольна. Заказчик ставит четкие задачи, своевременно оплачивает работу и всегда на связи. Кроме того, он с пониманием относится к исполнителям и всегда готов идти на компромисс. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
yuracrimea
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-1)
$10
10 баллов
14 лет назад
Копирайтинг на тему астрология, астрономия
Рекомендую всем Анну в качестве грамотного и толкового исполнителя работ по копирайтингу и рерайтингу. Аня сама подобрала список тем и сделала очень качественные обзоры. Договорились о постоянном наполнении сайта. Отличная работа!!!
О Юре могу сказать только хорошее. Он всегда вежливо и с пониманием относится к исполнителям, вовремя оплачивает работу. Сотрудничеством очень довольна, будем продолжать. Всем рекомендую.
Ответный отзыв