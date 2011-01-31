Закончила Львовский национальный университет им. Ивана Франка по специальности история. Являюсь автором ряда научных публикаций в специализированных изданиях. В 2010 году принимала участие в археологической конференции на международном уровне. Второй год активно занимаюсь рерайтами и копирайтами текстов для интернет сайтов. Также имею опыт в написании студенческих и ученических работ на заказ.

Готова предоставить следующие услуги:

• постинг;

• рерайтинг;

• копирайтинг;

Заказчикам гарантирую ответственный подход к роботе, стопроцентную уникальность текста, качественность и пунктуальность в реализации их проектов.

Владею английским, немецким, польским и русским языками, родным является украинский язык.