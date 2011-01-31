Копирайтинг на тему астрология, астрономия

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Завершен34 заявки520 просмотров

На постоянной основе предлагаю к сотрудничеству копирайтеров пишущих на темы астрологии, астрономии, непознанного. Оплата постатейно.

14 лет назад
yuracrimea
Юрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
24 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

AnnaVend
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$10
7 дней
Рекомендую всем Анну в качестве грамотного и толкового исполнителя работ по копирайтингу и рерайтингу. Аня сама подобрала список тем и сделала очень качественные обзоры. Договорились о постоянном наполнении сайта. Отличная работа!!!
О Юре могу сказать только хорошее. Он всегда вежливо и с пониманием относится к исполнителям, вовремя оплачивает работу. Сотрудничеством очень довольна, будем продолжать. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

AnnaVend
37 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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