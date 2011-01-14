Написать статьи 8 шт. строительной тематики

Требуется написать статьи Дорожно строительной тематики и вставить их в биржу статей миралинкс на уже созданный мной аккаунт.

8 статей по 2000 символов по 60 рублей за статью.

Сделать эти статьи со ссылкой "определенное ключевое слово".

Аккаунт от миралинкс я дам.

Адрес ссылки я дам.

ОПлата после того, как статьи пройдут проверку уникальности в миралинкс.

Итого: 480 рублей.