Составление описаний

Требуется человек для составления описаний к отелям. Необходимо знание английского языка. Надо будет составлять описание к определенным отелям (список я высылаю) по определенной схеме. Плюс 10-15 фото отеля. Оплата 20 руб/шт. Работа более-менее постоянная, по мере высылания списков. Схему и пример готового описания вы найдете в прикреплении.

Всем даю выполнить тестовое задание: отель Villa Cattani Stuart, Италия, Эмилия Романия – Марке, Пезаро. Готовое описание высылайте на почту: ant-34(собачка)yandex.ru. Это обязательное условие.