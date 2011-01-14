Составление описаний

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Закрыт4 заявки354 просмотра

Требуется человек для составления описаний к отелям. Необходимо знание английского языка. Надо будет составлять описание к определенным отелям (список я высылаю) по определенной схеме. Плюс 10-15 фото отеля. Оплата 20 руб/шт. Работа более-менее постоянная, по мере высылания списков. Схему и пример готового описания вы найдете в прикреплении.

Всем даю выполнить тестовое задание: отель Villa Cattani Stuart, Италия, Эмилия Романия – Марке, Пезаро. Готовое описание высылайте на почту: ant-34(собачка)yandex.ru. Это обязательное условие.

14 лет назад
Schuka
45 лет
15 лет в сервисе
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8 лет назад

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Miro_Slava
Мирослава 
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14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$1
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stan_098
Ильдар 
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14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
2 дня

Заявки фрилансеров

Miro_Slava
Мирослава 
41 год
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
stan_098
Ильдар 
31 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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