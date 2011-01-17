Приватный проект для Стенцель Евгения (xatiora)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок179 просмотров

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14 лет назад
Waleriya
36 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

xatiora
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов
14 лет назад
$50
4 дня
Как всегда все хорошо и быстро выполнено!! Продолжаем работать с Евгенией и дальше :)
Как всегда, сотрудничеством очень довольна! Постановка ТЗ понятна, сроки приемлемы, оплата своевременна. Валерия отличный заказчик и прекрасный в общении человек!

Заявки фрилансеров

xatiora
42 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
20 отзывов
14 лет назад

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