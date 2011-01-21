Необходимо переписать/написать заново тексты о странах, пока необходимо 7 текстов, тексты должны быть уникальны и оптимизированы под ключевые слова.
Название сайта
Здравствуйте.
Необходимо придумать название домена в зоне com или ru для сайта предоставляющему возможность вести статистику сайта аля - лайвинтернет, ведения блогов и почты. Название должно быть звучное и простое в написании. Естественно домен должен быть свободен.
Пожалуйста не нужно присылать пачку автосгенерированных доменных имен с рег.ру и прочих сайтов. С каждого предложения достаточно 3-5 оригинальных вариантов с пояснением названия доменного имени.
Победитель конкурса
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