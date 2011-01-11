Каталог товаров натуральной косметики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт24 заявки393 просмотра

Необходимо составить каталог товаров натуральной косметики. Он должен включать две мини-статьи: статью о вреде химии и статью о пользе нашей продукции, затем перечень товаров с продающими описаниями. Подробное ТЗ выбранному исполнителю.

Возможно дальнейшее продолжение сотрудничества.

14 лет назад
annasmirnova
Анна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад
$80
9 дней

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
14 лет назад

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