Статьи для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок337 просмотров

Нужно написать статьи для сайта unusauto.ru

Статьи должны быть примерно той же тематики, что и те, которые уже есть на сайте, т. е. это должна быть какая-то интересная информация об автомобилях, наземном транспорте. Статьи должны быть уникальными – или пишете сами, или делаете очень хороший рерайт, желательно по нескольким источникам. Статьи должны содержать актуальную на момент написания информацию и освещать заявленную тему достаточно полно. Конечно, статьи должны быть написаны без ошибок. Кроме того, весьма желательно наличие картинок/фото в статье.

Внимание!!!

Ответы писать только в следующем виде:

1) Название статьи, которую вы можете написать, несколько слов, о чём она.

2) Примерный объём статьи.

3) Стоимость данной статьи.

14 лет назад
uzurpator
Борис 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется копирайт. Тематика "Деловая авиация"

    $150

    Требуется написать от 20 до 100 статей. Объём статьи - не меньше 2500 знаков. Статьи для сайта фирмы - авиаброкера по тематике: бизнес -авиация, деловая авиация, вип-чартерам, вип - авиация. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • English: 315 названий и описаний + 610 комментар.

    Для платника необходимо написать разные названия, описания, и по 2 комментария на каждый видео ролик. Для каждого ролика необходимо в процессе описания определить категорию и вписать порядка 5 - 10 различных тегов. Всего роликов 305шт ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется копирайт жанров кино.

    Интересует хороший, читаемый копирайт по жанрам фильмов. Увлекательно описано, приведение интересных фактов и.т.п. На каждый жанр 2 тысячи знаков без пробелов, плюс, минус... Требуется копирайт таких жанров фильмов и сериалов ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайтинг для сайта по продаже лицензионного ПО

    Фирма занимается продажей лицензионного ПО в Санкт-Петербурге http://itprogress.ru/ Тексты на сайте чрезвычайно убоги, плохо оптимизированы и вообще не приспособлены для продаж. Задача - постепенное "переписывание" контента на сайте. Первое задание ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Статьи для сайта diesel-garant.ru

    Нужно написать технически грамотные статьи для нескольких разделов сайта diesel-garant.ru с оптимизацией под ключевые слова В частности для разделов: Сервисное обслуживание, Диагностика двигателей John Deere, Текущий и Капитальный ремонт John Deere, Агрегатный ремонт и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать статьи о рекламе в Google.Adwords

    $200

    Здравствуйте, нужно написать статьи по темам: 1. Как разместить рекламу на Google? (Принципы работы Google.Adwords.) 2. Регистрация в Google.Adwords (Как зарегистрироваться в Google.Adwords? Что такое купоны Google.Adwords?) ...

    Написание статейGoogle AdsHTML
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Консультация по немецкой части интернета

    Здравствуйте! Прошу откликнуться человека, хорошо ориентирующегося в немецкой части интернета. А так же имеющего возможность свободно читать и писать на немецком языке. Мне требуется развёрнутая консультация по размещению информации (2-3 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • 9 SEO-статей (недвижимость)

    Нужно 9 SEO-статей для сайта http://region-sibir.ru -------------------------------------------------------------------------------------------- Ключевые слова под каждую статью: - Аренда офиса(http://region-sibir.ru/arendaofica): аренда офиса новосибирск сдам офис новосибирск аренда офиса ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад