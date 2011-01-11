Нужно написать статьи для сайта unusauto.ru

Статьи должны быть примерно той же тематики, что и те, которые уже есть на сайте, т. е. это должна быть какая-то интересная информация об автомобилях, наземном транспорте. Статьи должны быть уникальными – или пишете сами, или делаете очень хороший рерайт, желательно по нескольким источникам. Статьи должны содержать актуальную на момент написания информацию и освещать заявленную тему достаточно полно. Конечно, статьи должны быть написаны без ошибок. Кроме того, весьма желательно наличие картинок/фото в статье.

Внимание!!!

Ответы писать только в следующем виде:

1) Название статьи, которую вы можете написать, несколько слов, о чём она.

2) Примерный объём статьи.

3) Стоимость данной статьи.