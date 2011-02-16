Требуется копирайт. Тематика "Деловая авиация"

Требуется написать от 20 до 100 статей.

Объём статьи - не меньше 2500 знаков.

Статьи для сайта фирмы - авиаброкера по тематике: бизнес -авиация, деловая авиация, вип-чартерам, вип - авиация.

Будет ТЗ по содержанию и по СЕО (ключевые слова, количество вхождений по статьям).

Приветствуются: опыт написания текстов в данной тематике, опыт написания коммерческих текстов для сайтов, которые продают товары услуги класса "премиум", знания в данной тематике.

Оплата: От 5 до 15$ за статью. Обсуждается с кандидатами индивидуально.

ВНИМАНИЕ! ИНТЕРЕСУЮТ ЛЮДИ С ОПЫТОМ НАПИСАНИЯ СТАТЕЙ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ!

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