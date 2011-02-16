Для платника необходимо написать разные названия, описания, и по 2 комментария на каждый видео ролик. Для каждого ролика необходимо в процессе описания определить категорию и вписать порядка 5 - 10 различных тегов. Всего роликов 305шт ...
Требуется копирайт. Тематика "Деловая авиация"
Требуется написать от 20 до 100 статей.
Объём статьи - не меньше 2500 знаков.
Статьи для сайта фирмы - авиаброкера по тематике: бизнес -авиация, деловая авиация, вип-чартерам, вип - авиация.
Будет ТЗ по содержанию и по СЕО (ключевые слова, количество вхождений по статьям).
Приветствуются: опыт написания текстов в данной тематике, опыт написания коммерческих текстов для сайтов, которые продают товары услуги класса "премиум", знания в данной тематике.
Оплата: От 5 до 15$ за статью. Обсуждается с кандидатами индивидуально.
ВНИМАНИЕ! ИНТЕРЕСУЮТ ЛЮДИ С ОПЫТОМ НАПИСАНИЯ СТАТЕЙ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ!
ХОТИТЕ РАБОТАТЬ - ДАВАЙТЕ ССЫЛКИ НА КОНКРЕТНЫЕ РАБОТЫ В ПОРТФОЛИО, или укажите что имеете опыт работы в отрасли.
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