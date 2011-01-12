Консультация по немецкой части интернета

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Завершен1 заявка132 просмотра

Здравствуйте!

Прошу откликнуться человека, хорошо ориентирующегося в немецкой части интернета.

А так же имеющего возможность свободно читать и писать на немецком языке.

Мне требуется развёрнутая консультация по размещению информации (2-3 статьи).

P.S. Пожалуйста, не добавляйте Ваши предложения в Проект.

Исполнителем по Проекту будет Калинина Надежда (Nadine_de).

Спасибо.

14 лет назад
BrezeNT
72 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nadine_de
Надежда 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Оперативно и Качественно. Спасибо за Труд.

Заявки фрилансеров

Nadine_de
Надежда 
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад