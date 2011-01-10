Более года для заказчика разрабатывали workflow-docflow систему, хотим положить в портфолио. Писать грамотный текст - не умеем, но должно стать жемчужиной портфолио)) Для примера напишите, за сколько бы вы делали текст в портфолио ...
Нужно написать статью для главной страницы сайта
Нужно написать статью для главной страницы сайта
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