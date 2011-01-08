Продающий текст для сайта

Необходимо написать продающий текст 3-4 тысячи символов. Услуга цифровой живописи( печати фото на холсте 30-40 с рамкой и подрамником и цифровой обработкой). Основное требование - чтобы человек после прочтения текста захотел заказать картину даже если она ему 100 лет не нужна.

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