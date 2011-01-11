Написать обзор о современных телевизорах

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Завершен30 заявок375 просмотров

Необходимо написать небольшую статью-обзор о современных телевизорах:

- LED-телевизоры

- ЖК-телевизоры

- Плазменные-телевизоры

Необходимо расписать особенности того, или иного телевизора; его преимущества и применяемых в нем технологий.

Статья должна быть содержательной и легкочитаемой для рядового пользователя. Необходимый объем в размере 5000 символов. Стиль статьи примерно как здесь: http://freeway.kz/pages-view-30.html

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14 лет назад
c0wb0y
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Статья написана просто на ОТЛИЧНО! Никогда еще не видел такого удивительного и потрясяющего стиля написания текста. Несомненно буду обращаться еще!
Рекомендую Александра как заказчика, с которым приятно работать, сотрудничество оставило исключительно положительные эмоции, с удовольствием приму участие в новых проектах. С ув. Владимир

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BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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