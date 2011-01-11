Написать обзор о современных телевизорах

Необходимо написать небольшую статью-обзор о современных телевизорах:

- LED-телевизоры

- ЖК-телевизоры

- Плазменные-телевизоры

Необходимо расписать особенности того, или иного телевизора; его преимущества и применяемых в нем технологий.

Статья должна быть содержательной и легкочитаемой для рядового пользователя. Необходимый объем в размере 5000 символов. Стиль статьи примерно как здесь: http://freeway.kz/pages-view-30.html