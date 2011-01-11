Нужно кратенько написать про шоппинг в Куала-Лумпуре. Упоминать только следующие торговые центры: Suriya KLCC Pavillion Star Hill LOT10 KL Plaza ...
Написать обзор о современных телевизорах
Необходимо написать небольшую статью-обзор о современных телевизорах:
- LED-телевизоры
- ЖК-телевизоры
- Плазменные-телевизоры
Необходимо расписать особенности того, или иного телевизора; его преимущества и применяемых в нем технологий.
Статья должна быть содержательной и легкочитаемой для рядового пользователя. Необходимый объем в размере 5000 символов. Стиль статьи примерно как здесь: http://freeway.kz/pages-view-30.html
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