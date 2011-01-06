Составление анкоров с окружающим текстом

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок298 просмотров

Анкор - это ссылка, как правило в него входит ключ, например: "создание сайтов и продвижение сайтов".

Нужен фрилансер грамотно составляющий предложения. Пример анкора с окружением: Качественное "создание сайтов и продвижение сайтов" в Самаре.

Задача: К каждому ключу добавить по 300 разных окружающих текстов. Общая длина не должна превышать 90 символов.

Цену пишите сами. После общения, выдам все ключи. Их порядка 50.

14 лет назад
SEM509
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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