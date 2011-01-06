Составление анкоров с окружающим текстом

Анкор - это ссылка, как правило в него входит ключ, например: "создание сайтов и продвижение сайтов".

Нужен фрилансер грамотно составляющий предложения. Пример анкора с окружением: Качественное "создание сайтов и продвижение сайтов" в Самаре.

Задача: К каждому ключу добавить по 300 разных окружающих текстов. Общая длина не должна превышать 90 символов.

Цену пишите сами. После общения, выдам все ключи. Их порядка 50.