# 1 — $ 50

Нужно придумать доменное имя для автопортала в зоне RU.

Имеем - автомобильный портал, на котором люди могут покупать и продавать свои автомобили, узнавать последние новости автомобильного рынка, оставлять отзывы и т.д.

Требования:

— зона .ru (домен должен быть обязательно свободным, покупка припаркованного домена исключается)

— без дефисов

— без цифр

— желательно в одно слово

— желательно не больше 7 символов

— домен должен легко произноситься, восприниматься на слух и легко запоминаться

— правильный и однозначный транслит (к примеру, «лента.ру» однозначно пишется как слышится - «lenta.ru», даже при желании не ошибешься)

— должно быть серьезным (никаких tachka, bibika, vodila, zaborankoy и т.д.)

— домен не обязательно должен быть явно автомобильной тематики, подойдёт любое слово, которое можно будет использовать в последствии как имя собственное (в дальнейшем доменное имя предполагается использовать в оффлайне как бренд).

— желательно чтобы название давало ощущение качества и надежности.