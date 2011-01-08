Конкурсное описание

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок170 просмотров

Здравствуйте. Имеется сайт http://tkterra.ru/ .Требуется составить конкурсное описание для конкурса http://rb2010.internetgoroda.ru . Тематика активный отдых

1. Цель сайта

2. Задачи сайта

3. Отличительные черты сайта, заслуги, уникальные проекты

Много не писать, только по делу

14 лет назад
DaImeR
Дамир 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Kristy_O
89 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад
$10
1 день
Выполнила в срок оговоренное задание. Проявила инициативу и ответственно подошла к выполнению задания
С удовольствием сотрудничала с Дамиром, рада, что есть такие заказчики. Быстрая оплата, вежливое общение, четкое постановка задачи. Обращайтесь, Дамир, с удовольствием снова с вами поработаю. Мои рекомендации всем.

Заявки фрилансеров

Kristy_O
89 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва(-1)
14 лет назад