Наполнение интернет магазина детских товаров. Детское питание, детская одежда, подгузники, игрушки Язык только русский. Грамотность важна. уникальные СЕО тексты по моим задания, с употреблением определённых слов и словосочетаний. Товаров много, соответственно, текстов ...
Конкурсное описание
Здравствуйте. Имеется сайт http://tkterra.ru/ .Требуется составить конкурсное описание для конкурса http://rb2010.internetgoroda.ru . Тематика активный отдых
1. Цель сайта
2. Задачи сайта
3. Отличительные черты сайта, заслуги, уникальные проекты
Много не писать, только по делу
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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