Переписать статьи на русском

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Завершен18 заявок490 просмотров

Требуется рерайт уникальных статей по темам:

- Печать на CD

- Печать на DVD

- Тиражирование CD

- Тиражирование DVD

14 лет назад
nickolaibm22
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
14 лет назад
$50
2 дня
Все очень оперативно, качественно, недорого.
Абсолютно доволен сотрудничеством! Человек с пониманием отнесся к вопросу внесения предоплаты, практически сразу после сдачи проверил материал. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
14 лет назад
ТОП-5
Копирайтинг

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