Статьи про Wordpress

Для блога нужна серия статей про движок Wordpress. Это может быть обзор плагинов для Wordpress, какие-то технические новшества для работы с движком, примеры использования Wordpress и т.п. Приветствуется сопровождение статьи картинками или видео. Пишите темы, о которых готовы написать (можно в комментарий заявку, а темы в личку). Шаблоны не предлагать. Только если эксклюзивные, которых больше нигде не будет.