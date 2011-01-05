Рерай 20 статей на тему недвижимость, несколько тематик, по 2000 символов каждая статья без пробелов уникальность 95%
Статьи про Wordpress
Для блога нужна серия статей про движок Wordpress. Это может быть обзор плагинов для Wordpress, какие-то технические новшества для работы с движком, примеры использования Wordpress и т.п. Приветствуется сопровождение статьи картинками или видео. Пишите темы, о которых готовы написать (можно в комментарий заявку, а темы в личку). Шаблоны не предлагать. Только если эксклюзивные, которых больше нигде не будет.
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