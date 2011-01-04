3 статьи для miralinks

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Закрыт10 заявок237 просмотров

Нужны 3 статьи для биржи miralinks

1 статья: под анкор: ремонт компьютеров (или ремонт компьютеров в Москве), в стиле - ИТ-тематика статьи.

2 статья: обзор Apple iPad с Вашей точки зрения

3 статья: о бытовой технике (можно крупной, можно мелкой).

Стоимость каждой статьи 3 wmz, количество знаков 1500 (без учета пробелов), само собой уникальность, краткое описание статьи на 100-150 знаков, уникальный заголовок.

Жду предложений - icq 133два8один4.

14 лет назад
murahew
Михаил 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
124 отзыва(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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