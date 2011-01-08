Качественный рерайт/копирайт

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Завершен25 заявок413 просмотров

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Бурдуков

Каждая по 1000-14000 симв. 4 копирайт, остальные рерайт.

14 лет назад
4912
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$40
1 день
Отлично
Доволен абсолютно всем! Рекомендую Виталия как грамотного заказчика

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
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