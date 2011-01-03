Имеется с десяток блогов различных тематик от моды до бизнеса. Необходимо каждый из них разрекламировать на ресурсах, в данном случае форумах, блогах и т.п. схожих по тематике. Такой вид рекламы не должен ...
Сообщения, короткие статьи, заметки, комментарии
Необходимо:
1. Писать сообщения, короткие статьи, заметки, комментарии в различные блоги, форумы и т.п. ресурсы, проиндексированные в Яндексе, с ненавязчивой рекламой и ссылками на рекламируемый ресурс.
Цель - создание положительного имиджа рекламируемой компании и ее сайта в интернет-сообществе, соц. сетях и пр.
2. Писать содержательные комментарии в блоге и посты в форуме на рекламируемом ресурсе.
Задание выполняется ТОЛЬКО вручную.
Предложения направляйте на [email protected]
Заявки фрилансеров
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