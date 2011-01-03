Необходимо:

1. Писать сообщения, короткие статьи, заметки, комментарии в различные блоги, форумы и т.п. ресурсы, проиндексированные в Яндексе, с ненавязчивой рекламой и ссылками на рекламируемый ресурс.

Цель - создание положительного имиджа рекламируемой компании и ее сайта в интернет-сообществе, соц. сетях и пр.

2. Писать содержательные комментарии в блоге и посты в форуме на рекламируемом ресурсе.

Задание выполняется ТОЛЬКО вручную.

Предложения направляйте на [email protected]