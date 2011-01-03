Ежедневный рерайт по 1k

Требуется ньюсмейкер-рерайтер

Каждый день (пн-сб) по одной новости рерайта с картинкой и 1k рерайта с указанного источника

500 рублей в месяц, оплата каждые две недели

тематика:шоу-бизнес, музыка

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