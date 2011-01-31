Привлечение на сайт целевой аудитории

Имеется с десяток блогов различных тематик от моды до бизнеса.

Необходимо каждый из них разрекламировать на ресурсах, в данном случае форумах, блогах и т.п. схожих по тематике. Такой вид рекламы не должен расцениваться как спам, а должно выглядеть естественно, как будто даете совет другим пользователя.

Основная цель - получение трафика, а как следствие - активной ссылки.

Желательно чтобы у Вас уже были "прокаченные" профили, в этом случае удаление комментария сводится к нулю. Если нет, можем попробовать начать "с нуля", с меня полная поддержка по поиску ресурсов. Работы очень много и надеюсь она долгосрочная, поэтому можно обсудить как оплату за каждое оставленное сообщение, так и фиксированную ЗП.

Жду Ваших предложений.