Привлечение на сайт целевой аудитории

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок359 просмотров

Имеется с десяток блогов различных тематик от моды до бизнеса.

Необходимо каждый из них разрекламировать на ресурсах, в данном случае форумах, блогах и т.п. схожих по тематике. Такой вид рекламы не должен расцениваться как спам, а должно выглядеть естественно, как будто даете совет другим пользователя.

Основная цель - получение трафика, а как следствие - активной ссылки.

Желательно чтобы у Вас уже были "прокаченные" профили, в этом случае удаление комментария сводится к нулю. Если нет, можем попробовать начать "с нуля", с меня полная поддержка по поиску ресурсов. Работы очень много и надеюсь она долгосрочная, поэтому можно обсудить как оплату за каждое оставленное сообщение, так и фиксированную ЗП.

Жду Ваших предложений.

14 лет назад
mihas_
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$100
10 дней
Успешное сотрудничество, которое будем продолжать и дальше. Ирина внимательно изучает контент нужного блога, поэтому всегда естественно ссылается на него на форумах, вот как бы именно этой информации и не хватало )) Всегда предоставляет четкий подробный отчет. Большое спасибо за прекрасную работу!
Редко когда встречаются такие заказчики: хорошо платят и особо не вмешиваются в работу! Результат есть - вопросов нет, все оплачено. Супер. Приятный в общении человек, можно поговорить не только о работе, что тоже здорово! Так что всем настоятельно рекомендую!

Заявки фрилансеров

irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад