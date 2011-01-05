Для постоянного сотрудничества требуется менеджер сайта - специалист, имеющий опыт сопровождения сайтов юридической и деловой тематики. Задачи: - регулярное проведение аудита сайта; - наполнение сайта качественным контентом (статьями и т.п.), выполнение других ...
- Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходима оптимизация и продвижение сайта юридической фирмы (регион - Санкт-Петербург). Запросы: регистрация ООО, регистрация ИП. Наличие портфолио обязательно. По всем вопросам пишите на fond700 [coбakа] mail.ruПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходим постоянный автор блога "Санкт-Петербург сегодня", для регулярной публикации новостей и статей о бизнесе в СПб и о современной жизни города. Средний размер статьи - 2000 зн. Оплата - 60 руб./1000 зн. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Известная в СПб компания, оказывающая различные услуги корпоративным клиентам, открывает новое направление бизнеса - студию по разработке и продвижению сайтов полного цикла. Приглашаем к сотрудничеству: - отдельных специалистов-фрилансеров, - некрупные web-студии, уже ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо: 1. Писать сообщения, короткие статьи, заметки, комментарии в различные блоги, форумы и т.п. ресурсы, проиндексированные в Яндексе, с ненавязчивой рекламой и ссылками на рекламируемый ресурс. Цель - создание положительного имиджа рекламируемой компании ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуются авторы для систематической публикации профессиональных статей с уникальным контентом (КОПИРАЙТ) в блогах (платформа WordPress). Предполагается длительное сотрудничество (возможно, на годы). Тематики: - город Санкт-Петербург (история и события современной жизни города), ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад