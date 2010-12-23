Нужны авторы блогов (постоянное сотрудничество)

Здравствуйте! Меня интересует человек на постоянное сотрудничество, для написания различных статей, кратких обзоров и много другой интересной работы!Человек нужен для удаленной работы со свободным знанием Английского языка! Приветствуется если вы находитесь в Киеве так как ...