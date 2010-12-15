Нужен креативщик/копирайтер

Здравствуйте!

Меня интересует человек на постоянное сотрудничество, для написания различных статей, кратких обзоров и много другой интересной работы!Человек нужен для удаленной работы со свободным знанием Английского языка!

Приветствуется если вы находитесь в Киеве так как нам будет что вам предложить если вы нам очень понравитесь!

Прошу Вас обязательно указывать сколько вы берете за тексты на английском языке в количестве за 1000 символов!

Отвечать буду только тем кто указал цена!Давайте будем уважать время друг друга!