Нужен креативщик/копирайтер

КопирайтингЗакрыт15 заявок715 просмотров
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Здравствуйте!

Меня интересует человек на постоянное сотрудничество, для написания различных статей, кратких обзоров и много другой интересной работы!Человек нужен для удаленной работы со свободным знанием Английского языка!

Приветствуется если вы находитесь в Киеве так как нам будет что вам предложить если вы нам очень понравитесь!

Прошу Вас обязательно указывать сколько вы берете за тексты на английском языке в количестве за 1000 символов!

Отвечать буду только тем кто указал цена!Давайте будем уважать время друг друга!

13 лет назад
trader2010
Евгений 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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