Нужен креативщик/копирайтер

Требуется один или несколько человек на ведение англоязычных блогов, на постоянной основе и регулярно. Стоимость работы - 1$ за 1000. Примерно 40-50 постов в месяц, размер одного поста - около 2000 знаков. Тематики несложные (путешествия, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Меня интересует человек на постоянное сотрудничество, для написания различных статей, кратких обзоров и много другой интересной работы!Человек нужен для удаленной работы со свободным знанием Английского языка!
Приветствуется если вы находитесь в Киеве так как нам будет что вам предложить если вы нам очень понравитесь!
Прошу Вас обязательно указывать сколько вы берете за тексты на английском языке в количестве за 1000 символов!
Отвечать буду только тем кто указал цена!Давайте будем уважать время друг друга!
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется специалист по копирайту/рерайту/переводу контента покерной тематики. Ориентировочная сумма заказов в месяц 100$-150$. ---------------- Всем спасибо. Выбрал нескольких авторов. будем работать.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требуется копирайтер для написания статей на английском языке. Тематика – переводческая деятельность, бюро переводов. Опыт написания статей на подобную тематику ОБЯЗАТЕЛЕН. Главное требование – УНИКАЛЬНОСТЬ. Тариф – 3-4 дол за 1800 знаков с пробелами. Объем работ большой. Резюме с образцами ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Новостной интернет-ресурс. Объем = 5-10 статей в неделю по 3-5 тыс символов и 3-5 подобранных картинок. Тематика - жизнь Казахстанцев, т.е. примерно так, открываем казахстанские новостные сайты, берем какую нибудь интересную тему и пишем подробную статью на ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен ДЛя постоянного сотрудничества рерайтер Исходник Ваш, даю только тему и тз. Темы не сложные: спорт, финансы, женская, и разное, материалов в сети валом. Статьи в основном для обмена статьями, так что супер глубокого смысла не требуют, ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
Необходим рерайтер, на долгосрочное сотрудничество. Исходники предоставляю, никаких ключей. Тематики не сложные, но разные. Требования уникальность 97 %, безукоризненная грамотность. По началу работы выплату буду производить каждый день (после проверки), в дальнейшем, один раз в неделю ( воскресенье). Стоимость ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется человек для грамотного рерайта англоязычных статей. Примеры работ и стоимость в личку. связь - 406120967Копирайтинг6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу копирайтера для сайтов: www.giprint.ru и другие сайты группы предприятий. Тема: написание тематических статей и новостей на регулярной основе. Требования к кандидату: Наличие Skype, и ответственного подхода. Условия и порядок работы: 1. Оплачивается тестовый текст в размере до ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен человек, который способен писать статьи на медицинскую тематику. Требований два, оба равнозначно важны. Первое: адекватное владение русским языком; второе: медицинское образование и опыт работы. Оплата по Webmoney еженедельно, тестовая статья обязательно.Копирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Срочно нужны грамотные копирайтеры/рерайтеры для постоянной работы. Обязательные требования - отличное знание русского языка, умения ясно излагать свои мысли и креативно переписывать чужие. 1. наполнение сайтов кино, сериалов на русском языке 2. написание статей на различную ...Копирайтинг44 заявкиЗакрыт13 лет назад