Ищем толкового копирайтера/рерайтера

КопирайтингЗакрыт44 заявки692 просмотра
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Срочно нужны грамотные копирайтеры/рерайтеры для постоянной работы. Обязательные требования - отличное знание русского языка, умения ясно излагать свои мысли и креативно переписывать чужие.

1. наполнение сайтов кино, сериалов на русском языке

2. написание статей на различную тематику на русском языке

3. наполнения кулинарного сайта на английском и русском языках (обязательное знание на высоком уровне английского языка, уровень проверяет native speaker)

Пишите только если вы готовы работать постоянно, во время рабочего дня быть на связи. Ответственный подход к работе обязателен )

13 лет назад
WiseTranslator
Юрий 
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
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