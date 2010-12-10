Ищем толкового копирайтера/рерайтера

Срочно нужны грамотные копирайтеры/рерайтеры для постоянной работы. Обязательные требования - отличное знание русского языка, умения ясно излагать свои мысли и креативно переписывать чужие.

1. наполнение сайтов кино, сериалов на русском языке

2. написание статей на различную тематику на русском языке

3. наполнения кулинарного сайта на английском и русском языках (обязательное знание на высоком уровне английского языка, уровень проверяет native speaker)

Пишите только если вы готовы работать постоянно, во время рабочего дня быть на связи. Ответственный подход к работе обязателен )