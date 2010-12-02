Копирайтер аудио и видео роликов

$50
КопирайтингЗакрыт3 заявки414 просмотров
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Нужен креативный, шустрый и опытный сценарист для написания сценариев для аудио и видео. ТАКОЙ, КТО УЖЕ МНОГО И УСПЕШНО ПИСАЛ СЦЕНАРИИ ДЛЯ АУДИО И ВИДЕО! Надеемся на постоянное сотрудничество. Портфолио обязательно.

Обращаться сюда: master[собака]kailas-studio.ru

или в асю 466088911

Рустам Серебряков

13 лет назад
Kailasmaster
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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