Требуется технический копирайтер

Требуется копирайтер, умеющий писать технические статьи. Глубокое знание вопроса не требуется, но умение подойти к статье о технике именно с точки зрения "технаря" обязательно. Все статьи нужно писать в строгом информационном (деловом) стиле.

Конкретные требования следующие:

1. Грамотность и уникальность - само собой разумеющееся, плюс - знание стилистики;

2. Опыт в написании технических текстов;

3. Умение писать разные тексты практически на одну и ту же тематику (часто требуется написать 10-20 статей на одну и ту же тему);

4. Опыт написания сео-текстов со строгими требованиями к вхождению ключевых слов в текст (уметь грамотно вписать ключевые слова без изменения их окончаний, форм и пр.).

Оплата - 1.5-2 wmz / 1000 символов.

В приложении к вакансии пример текста.

Пишите пожалуйста на адрес janepochta(гав!)gmail.com