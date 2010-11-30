Требуется технический копирайтер

Требуется копирайтер/pr-менеджер для создание текстов для сайта освещения деятельности компании организация PR активности (конкурсы, скидочные кампании, тематические статьи, исследования и т.п.) Тематика - продвижение сайтов seo-сервисы, реклама в интернет, важно быть в теме. Нужно будет достаточно глубоко погрузиться в ...
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Требуется копирайтер, умеющий писать технические статьи. Глубокое знание вопроса не требуется, но умение подойти к статье о технике именно с точки зрения "технаря" обязательно. Все статьи нужно писать в строгом информационном (деловом) стиле.
Конкретные требования следующие:
1. Грамотность и уникальность - само собой разумеющееся, плюс - знание стилистики;
2. Опыт в написании технических текстов;
3. Умение писать разные тексты практически на одну и ту же тематику (часто требуется написать 10-20 статей на одну и ту же тему);
4. Опыт написания сео-текстов со строгими требованиями к вхождению ключевых слов в текст (уметь грамотно вписать ключевые слова без изменения их окончаний, форм и пр.).
Оплата - 1.5-2 wmz / 1000 символов.
В приложении к вакансии пример текста.
Пишите пожалуйста на адрес janepochta(гав!)gmail.com
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