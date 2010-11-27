Профессиональный автор англ. статей

Добрый день!

Мне в команду нужно два автора англоязычных статей уровня не ниже Upper Intermediate, которые не требуют после себя коррекции или перепроверки текстов. Писать нужно для англоязычных заказчиков.

Обязательно требуется умение/желание научиться писать по стандартам MLA, APA (если нужно, могу дать ссылки на хороший тематический ресурс, но будьте готовы выполнять требования на 100% с первого же задания)

Стоимость - от 1,5$ до 3,5$ за 1000 знаков, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОЕКТА. За добросовестную работу обещаю четкую постановку задач, регулярную работу и своевременную оплату.

Просьба оставлять развернутые комментарии. Все ответы типа "+" и "готов" сразу идут в "отклоненные". Писать ТОЛЬКО в проект.