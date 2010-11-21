Авторы в команду. Копирайтеры и рерайтеры

В команду студии продвижения нужны авторы для постоянного сотрудничества. Сейчас в нашей команде более 30 авторов. Объемы постоянно растут, и требуется пополнение.

1. Тип работ: копирайт (информационные тексты, тексты для разделов сайтов, тексты для миралинкс)

Темы: всегда разные

Объем работ: от 10 000 симв./ день

Оплата: 1,5$/1000 симв. без пробелов

Требования: грамотность, ответственность, деловой подход к работе

2. Тип работ: рерайт

Темы: всегда разные

Объем работ: от 10 000 симв./ день

Оплата: 0,5$ – 1$/1000 симв. без пробелов (в зависимости от сложности задания)

Требования: грамотность, ответственность, деловой подход к работе

Уважаемые авторы, для экономии и нашего, и вашего времени просим всех заинтересованных в сотрудничестве выполнить тестовое задание (в прикрепленном файле). В первом файле задание на копирайт, во втором – на рерайт.

Выполненные тестовые задания отсылайте на [email protected]

Будут рассмотрены кандидатуры только тех, чьи тестовые работы пришли на указанный мейл.