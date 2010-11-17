Ищу копирайтера (Юридическая тематика)

Добрый день. Вакансия: Ищу исполнителя для постоянной поддержки ленты статей на сайте тематики "Бизнес". Уже конкретную тематику скажу исполнителю. Что нужно от вас: 1) сами находите статьи для сайта, качественно seo-рирайтите с большой заменой слов, переменой абзацев (подробности про ...