Копирайтеры для информационно-коммерческих текстов

Приглашаем авторов, которые умеют писать информационно-коммерческие, а также рекламные тексты и тексты для главных.

Объемы большие, работа есть постоянно. Проектов очень много, поэтому определенной тематики нет - всегда разные темы.

Стоимость копирайтинга (или рерайтинга из нескольких источников с вашим подбором) по цене от 1,2 до 1,5$/1000 без учета пробелов.

Все заявки на вакансии принимаются при наличии портфолио, в котором представлены соответствующего типа работы.

Ждем ваши предложения и примеры работ.