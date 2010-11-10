Копирайтеры для информационно-коммерческих текстов

Обязанности: Работа с Интернет СМИ, в частности: * подготовка и размещение материалов на сайте компании, в блогах, на форумах, новостных порталах; * поддержание контактов с блогерами, журналистами, авторами; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем авторов, которые умеют писать информационно-коммерческие, а также рекламные тексты и тексты для главных.
Объемы большие, работа есть постоянно. Проектов очень много, поэтому определенной тематики нет - всегда разные темы.
Стоимость копирайтинга (или рерайтинга из нескольких источников с вашим подбором) по цене от 1,2 до 1,5$/1000 без учета пробелов.
Все заявки на вакансии принимаются при наличии портфолио, в котором представлены соответствующего типа работы.
Ждем ваши предложения и примеры работ.
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