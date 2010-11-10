Администратор, контент-менеджер портала

$250
КопирайтингЗакрыт2 заявки335 просмотров
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Динамично развивающемуся порталу требуется усердный, образованный сотрудник на должность «Администратор, контент-менеджер портала» с обязательным знанием АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО языков на высоком уровне.

Требования:

• опыт в администрировании и наполнении контентом сайтов;

• уровень владения Интернет – уверенный пользователь (легко и быстро найти необходимую информацию);

• уровень владения ПК – уверенный пользователь (быстро и опытно освоить административную часть портала, уменение оперативно пользоватьмя основными программными продуктами MS)

• высокий уровень владения русским, английским и немецким языками;

• грамотная устная и письменная речь – умение составления ответов и ведения общения с пользователями портала;

• усердность и внимательность, умение выставлять приоритеты;

• ответственность, общительность, с серьёзным подходом к выполнению задач;

• достоянный и бесперебойный доступ в Интернет;

Обязанности:

• наполнение портала контентом по тематике недвижимость и близкими к ней направлениями (туризм, прокат, аренда ...);

• слежение за потоком клиентов на портале, просмотр профайлов, выявление "ложных" клиентов;

• слежение за потоком объявлений, выявление некачественно оформленных, отправка сообщений клиентам;

• администрирование информационных разделов - создание, обновление, изменение, удаление;

• администрирование новостных разделов - создание, обновление, изменение, удаление

• администрирование клиентских запросов, а также корреспонденции группы поддержки портала.

• осуществление постоянного контроля за работоспособностью портала, в случае выявления ошибок - создание репортов разработчикам.

• осуществление рекламных компаний в рамках портала;

• осуществление информационной и технической поддержки пользователям (создание и ведение базы знаний (вопрос – ответ) для оперативного ответа по однотипным запросам);

• ведение отчётной системы;

• возможны дополнительные задания;

Удалённая работа, полная занятость.

Предлагаем достойную заработную плату, которая будет прогрессировать.

Просьба кандидировать в соответствии с предъявленными требованиями!

Ваши резюме и вопросы присылайте на [email protected]

13 лет назад
artjom-k
Артем 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
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