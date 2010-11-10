Обязанности: Работа с Интернет СМИ, в частности: * подготовка и размещение материалов на сайте компании, в блогах, на форумах, новостных порталах; * поддержание контактов с блогерами, журналистами, авторами; ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Динамично развивающемуся порталу требуется усердный, образованный сотрудник на должность «Администратор, контент-менеджер портала» с обязательным знанием АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО языков на высоком уровне.
Требования:
• опыт в администрировании и наполнении контентом сайтов;
• уровень владения Интернет – уверенный пользователь (легко и быстро найти необходимую информацию);
• уровень владения ПК – уверенный пользователь (быстро и опытно освоить административную часть портала, уменение оперативно пользоватьмя основными программными продуктами MS)
• высокий уровень владения русским, английским и немецким языками;
• грамотная устная и письменная речь – умение составления ответов и ведения общения с пользователями портала;
• усердность и внимательность, умение выставлять приоритеты;
• ответственность, общительность, с серьёзным подходом к выполнению задач;
• достоянный и бесперебойный доступ в Интернет;
Обязанности:
• наполнение портала контентом по тематике недвижимость и близкими к ней направлениями (туризм, прокат, аренда ...);
• слежение за потоком клиентов на портале, просмотр профайлов, выявление "ложных" клиентов;
• слежение за потоком объявлений, выявление некачественно оформленных, отправка сообщений клиентам;
• администрирование информационных разделов - создание, обновление, изменение, удаление;
• администрирование новостных разделов - создание, обновление, изменение, удаление
• администрирование клиентских запросов, а также корреспонденции группы поддержки портала.
• осуществление постоянного контроля за работоспособностью портала, в случае выявления ошибок - создание репортов разработчикам.
• осуществление рекламных компаний в рамках портала;
• осуществление информационной и технической поддержки пользователям (создание и ведение базы знаний (вопрос – ответ) для оперативного ответа по однотипным запросам);
• ведение отчётной системы;
• возможны дополнительные задания;
Удалённая работа, полная занятость.
Предлагаем достойную заработную плату, которая будет прогрессировать.
Просьба кандидировать в соответствии с предъявленными требованиями!
Ваши резюме и вопросы присылайте на [email protected]
- Похожие заказы
- $500Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен один копирайтер на ресурс. Требования: - житель Украины (предпочтительно, но не обязательно); - наличие мобильного телефона или Skype; - умение качественно и быстро писать уникальные тексты по указанным ключевым словам при этом раскрывая главную тему (темы) задания; - наличие ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Для удаленной работы требуются копирайтеры и рерайтеры. Необходим легко читаемый, но серьезный информационный стиль изложения. Важно умение выбирать конкретную, достаточно узкую тему для статьи по указанным ключевикам. Не менее важна логичность повествования, отсутствие грамматических и ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужны копирайтеры, работающие в диапозоне 50-80р. Оплата после проверки 1-3 дня. Темы разные, выбыли из строя сразу 2 специалиста, нужно пополнение :) Первое задание сегодня же.Копирайтинг71 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Для периодической работы в РА требуется копиайтер. Перечень обязанностей: 1. Написание рекламных текстов для буклетов. 2. Разработка слоганов для рекламных кампаний. 3. Обработка технических текстов, с целью наполнения их богатым русским языком. 4. Разработка текстовых креативных концепция построения промо-сайтов. Требование ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен профессионал с опытом и портфолио резюме присылайте сразу на avs999 собакус yandex.ru в письме укажите, пожалуйста Ваши ожидания по з/плате кандидаты без опыта и портфолио не рассматриваютсяКопирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется НЕДОРОГОЙ автор англоязычных статей. Тематики - общие, не специфические. Информации в сети достаточно (например, известные художники, история соц. сети Facebook, вышивка гладью и т.д.) Работа есть почти что каждый день. Мне нужен надежный, адекватный и грамотный ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для постоянного сотрудничества нужны: 1. Копирайтеры (написание seo-статей для праздничного портала от 3 статей в день, темы – праздники, все для праздников, проведение праздников, организация праздников и т.д) 2. Творческие люди (для написания поздравлений для любого повода, сценариев праздников, ...Копирайтинг58 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день! Начинающей текстовой студии нужен человек, который будет работать с авторами (рассылать заказы от менеджера и принимать тексты). Будет требоваться поверхностное прочтение статей (забраковать/утвердить, проверить на плагиат). Условия предлагаю демократичные и человечные, с адекватным отношением к ...Копирайтинг79 заявокЗакрыт13 лет назад
- $350
Проект daraba.ru Нам нужен человек, который бы писал интересные статьи по тематике сайта. Нужно добавлять по 1-2 статьи в день. Копирайт или очень хороший рерайт. Предложения пишите в теме или в личку.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад