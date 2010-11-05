Требуется менеджер для работы с авторами

Добрый день!

Начинающей текстовой студии нужен человек, который будет работать с авторами (рассылать заказы от менеджера и принимать тексты). Будет требоваться поверхностное прочтение статей (забраковать/утвердить, проверить на плагиат).

Условия предлагаю демократичные и человечные, с адекватным отношением к вашему труду, но цифры хотелось бы обсудить лично.

Просьба отметиться В ПРОЕКТЕ тех, кто хочет и может уделять подобной работе несколько часов в день. Возможно, постепенно возьмем еще несколько человек.