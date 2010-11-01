Приглашаем к сотрудничеству копирайтеров

Добрый день.

Компания FPM приглашает к сотрудничеству копирайтеров, SEO-копирайтеров и рерайтеров различных тематик c опытом работы.

Предпочтение отдадим специалистам, постоянно находящимся в сети (не только электронная почта, но и ICQ или Skype).

Предоставление подробной информации о себе (опыт, умения, портфолио, отзывы и т.п.) приветствуется.

Оставляйте ваши предложения ниже, мы с вами свяжемся.