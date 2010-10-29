Требуется маркетолог для продвижения интернет-проектов (интернет-магазины, социальные сети). Работа в офисе компании.

Требования:

- хорошее знание рынка интернет-рекламы;

- грамотная устная и письменная речь;

- уверенное знание английского языка;

- опыт работы в рекламе, в частности опыт успешного продвижения проектов в сети Интернет;

- навыки SEO и знание HTML-верстки (не обязательны, но будут Вашим преимуществом).

Задачи:

1) Продвижение интернет-проектов;

- разработка рекламных кампаний и акций;

- размещение рекламы на интернет-площадках с целевой аудиторией;

- размещение контекстной рекламы в поисковых системах;

- написание оптимизационных статей для сайтов;

2) Написание статей и текстов на русском и английском языках.

От нас:

- интересная работа, много нестандартных задач;

- молодой и дружный коллектив;

- возможность совершенствовать свои навыки и приобретать новый опыт;

- офис в центре города в пяти минутах ходьбы от метро;

- своевременная оплата труда;