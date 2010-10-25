Копирайтер для написания новостей на 3 сайта

Нужен копирайтер для написания новостей и статей на 3 сайта:

1. тематика авто - новости каждый понедельник и пятницу новость около 1,5тыс символов, хороший рерайт с поиском источников, оплата 1,3$/тыс

2. тематика финансы (блог) - статьи 1-го и 15 числа месяца, размер 2-3 тыс символов + картинка к новости, копирайт, 2$/тыс

3. тематика компьютеры - новости каждую неделю по понедельникам, 1,5-2тыс символов + картинка, хороший рерайт с поиском источников, оплата 1,2 $/тыс

Примеры всех новостей и статей имеются, сотрудничество планируется долгосрочное. Переодически могут быть заказы сео-тектов или просто тектов на сайты за доп.плату.

Требования:

- грамотный русский язык, ответственность

- наличие постоянного доступа в сеть, icq или skype

Оплата: Webmoney (bl95, аттестат продавца)

Оплата раз в неделю (понедельник) за предыдущую, просто скидываете мне на почту сколько символов написано и сколько платить и я перевожу деньги в понедельник.

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Кидалам, людям с BL0, с кошельками зарегистрированными позавчера с отмазками "я до этого работал только по Яндекс.Деньгам" и т.п. - не беспокоить!