Для тематического Интернет-портала требуется копирайтер.

В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ:

1. Уникальная тематическая лента новостей (5 материалов в день, НЕ копипаст и НЕ рерайтинг)

2. Разовое написание уникальных материалов на заданную тему.

Заявки оставляете только здесь (скрыты от других пользователей).