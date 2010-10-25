Требуется сотрудник на постоянную работу в офисе. Основная задача - рерайт готовых текстов, подбор (написание) новостей, подбор видео. Заявки принимаются по почте - [email protected], Телефон для связи - (495) 646-01-31 Контактное лицо - Денис
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для тематического Интернет-портала требуется копирайтер.
В заявке оставляйте, пожалуйста, Ваши расценки на следующие виды работ:
1. Уникальная тематическая лента новостей (5 материалов в день, НЕ копипаст и НЕ рерайтинг)
2. Разовое написание уникальных материалов на заданную тему.
Заявки оставляете только здесь (скрыты от других пользователей).
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