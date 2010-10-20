Копирайтер

КопирайтингЗакрыт88 заявок1009 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вакансия копирайтера для удаленной работы. Проекты по написанию контента на сайт, рерайт.

Требуются авторы, пишущие серьезные глубокие тексты,"без воды". Тексты могут быть узко-специализированные, необходимо уметь быстро разбираться в теме.

Дальнейшее сотрудничество возможно только если текст будет удовлетворять описанным выше критериям. Проверка боем, т.е. сразу выдается задание, сроки и оговаривается цена.

Первоначальная стоимость два доллара за тысячу знаков, при дальнейшем успешном сотрудничестве ставки могут повышаться.

13 лет назад
antoshh123
Антон 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Помощники для рерайта

    Нужны помощники на постоянную работу для рерайта. Много. Цены небольшие. Можно начинающих. Оплата раз в месяц. Обязательно четкое придерживание этим условиям и четкое выполнение указанных заданий. Кто согласен на такие условия и может сразу приступить ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтер

    Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Нужны качественные уникальные тексты без воды (глубокий рерайт - тоже уникален). Тематики разные, сейчас в основном ремонт- строительство. Хочется получать не статьи "о чем-то" или обзоры, а нормальные тексты, которые ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • В крупный проект новостник, копирайтер ,рерайтер

    $500

    В крупный проект новостник, копирайтер ,рерайтер на постоянную удаленную работу! Написание статей тематических под ключевики 100% уник,написание новостей,обзоры и т.д З/П за 1000зн по договоренности

    Копирайтинг44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Авторы для написания новостей

    Набор в комманду для работы на интернет-проектами Нужны писатели для написания новостей обзоров различных статей есть более 10 направление (порталов) требующих наполнение заинтересовавшихся просьба стучать в icq или личку

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Ньюсмейкер (авто)

    $100

    Добрый день. Для автомобильного новостного сайта требуется рерайтер, для систематического обновления новостной ленты. Каждый рабочий день (Понедельник-Пятница) нужно будет подготавливать по 2000-2500 символов. В месяц нужно подготавливать объем ~ 70 000 символов. Как происходит работа? Я вам даю список сайтов, ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Cпециалист для наполнения сайтов текстами

    $600

    Удаленная работа, наполнение сайтов текстами. Для удаленной работы по наполнению сайтов текстами ищутся работники. Требование * проживание в России * интернет * грамотность * от 20 часов отработанных в неделю Оплата 5$/час. Заинтересованным писать на [email protected]

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контент-менеджер на сайт по теме искусства

    $250

    Добрый вечер. Ищу контент-менеджера на сайт по теме искусства. До 10 статей в неделю на один раздел. Нам нужен интересный контент, который редко встретишь на просторах сети. Сможете выбрать раздел и сосредоточиться на его наполнении. ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтер, ведение IT блога.

    Здравствуйте. Разыскивается профессиональный копирайтер, способный выдавать по одной толковой статье в день. Сфера веб-разработка, интернет, продвижение в сети, твиттер, facebook итд. Интересует только постоянное долгосрочное сотрудничество. 1. Примеры статей для IT? 2. Стоимость статья, знаки? 3. Портфолио? Заранее благодарю.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад