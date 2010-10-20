Копирайтер

Нужны помощники на постоянную работу для рерайта. Много. Цены небольшие. Можно начинающих. Оплата раз в месяц. Обязательно четкое придерживание этим условиям и четкое выполнение указанных заданий. Кто согласен на такие условия и может сразу приступить ...
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Вакансия копирайтера для удаленной работы. Проекты по написанию контента на сайт, рерайт.
Требуются авторы, пишущие серьезные глубокие тексты,"без воды". Тексты могут быть узко-специализированные, необходимо уметь быстро разбираться в теме.
Дальнейшее сотрудничество возможно только если текст будет удовлетворять описанным выше критериям. Проверка боем, т.е. сразу выдается задание, сроки и оговаривается цена.
Первоначальная стоимость два доллара за тысячу знаков, при дальнейшем успешном сотрудничестве ставки могут повышаться.
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