Копирайтер

Вакансия копирайтера для удаленной работы. Проекты по написанию контента на сайт, рерайт.

Требуются авторы, пишущие серьезные глубокие тексты,"без воды". Тексты могут быть узко-специализированные, необходимо уметь быстро разбираться в теме.

Дальнейшее сотрудничество возможно только если текст будет удовлетворять описанным выше критериям. Проверка боем, т.е. сразу выдается задание, сроки и оговаривается цена.

Первоначальная стоимость два доллара за тысячу знаков, при дальнейшем успешном сотрудничестве ставки могут повышаться.