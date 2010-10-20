Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Нужны качественные уникальные тексты без воды (глубокий рерайт - тоже уникален). Тематики разные, сейчас в основном ремонт- строительство. Хочется получать не статьи "о чем-то" или обзоры, а нормальные тексты, которые будут полезны человеку. Например, если тема "укладка ковролина", то должна быть описана укладка ковролина, какие есть способы, как это сделать по шагам. Чтобы писать такие тексты, надо в любом случае потратить сколько-то времени, чтобы изучить вопрос. Все тексты идут на сайты реальных фирм и их читают люди.

Готов работать постоянно и выкупать по несколько статей в день.

Присылайте пробную статью на конкретную тему и вашу цену.

Заранее всем спасибо за потраченное время. Простите, кому не отвечу:)