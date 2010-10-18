На постоянную удаленную работы требуется человек для рерайта новостей. Размер новости строго 500-1000 символов. Один из основных критериев это цена. Присылайте ваши цены за 1 новость. Заявки оставляйте только в комментариях к вакансии.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер для написания статей о фондовой бирже и торговле акциями.
Объем работ – 3-10 статей в неделю по 5-6 тыс. символов каждая.
Оплата за каждые 1000 символов без пробелов.
Примеры работ на электронку.
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