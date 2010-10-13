Нужен писатель (Интернет-бизнес, SEO/SMO, реклама)

Здравствуйте! Приглашаем к сотрудничеству СЕО-копирайтеров, СЕО-редакторов, СЕО-рерайтеров и СЕО-оптимизаторов статей – С ОПЫТОМ И БЕЗ. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА 3-Й ПУНКТ! 1. Обязательные требования: 1.1. ХОРОШИЙ ГРАМОТНЫЙ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 1.2. Креативный подход к выполнению работы, ...
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Здравствуйте, дорогие фрилансеры.
Мне нужен ответственный товарищ, который будет искать и переводить/рерайтить статьи об интернет-бизнесе, поисковой оптимизации, контекстной рекламе, социальном продвижении, да и о сайтах вообще. Новости этих сфер, руководства, скандалы и прочие интересности.
То есть, ваша задача - найти интересный материал и переписать своим эпичным текстом или перевести с англоязычного источника. Как угодно, лишь бы было красиво и познавательно.
ТРЕБОВАНИЯ: грамотность, исполнительность, умение работать с Wordpress (публиковать статьи), желательно знание английского (но не обязательно).
ВНИМАНИЕ: работа только для тех, кто понимает тему.
Сотрудник на постоянную основу, оплата за статью - 20$. Каждый месяц по 8 статей (2 в неделю).
Хорошие условия, своевременная стабильная оплата, рост. Оплата - Webmoney.
Оставляйте предложения.
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