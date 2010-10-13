Нужен писатель (Интернет-бизнес, SEO/SMO, реклама)

Здравствуйте, дорогие фрилансеры.

Мне нужен ответственный товарищ, который будет искать и переводить/рерайтить статьи об интернет-бизнесе, поисковой оптимизации, контекстной рекламе, социальном продвижении, да и о сайтах вообще. Новости этих сфер, руководства, скандалы и прочие интересности.

То есть, ваша задача - найти интересный материал и переписать своим эпичным текстом или перевести с англоязычного источника. Как угодно, лишь бы было красиво и познавательно.

ТРЕБОВАНИЯ: грамотность, исполнительность, умение работать с Wordpress (публиковать статьи), желательно знание английского (но не обязательно).

ВНИМАНИЕ: работа только для тех, кто понимает тему.

Сотрудник на постоянную основу, оплата за статью - 20$. Каждый месяц по 8 статей (2 в неделю).

Хорошие условия, своевременная стабильная оплата, рост. Оплата - Webmoney.

Оставляйте предложения.